Алонсо: Я не собирался возвращаться в Формулу 1

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В интервью GQ Фернандо Алонсо говорил о причинах возвращения в Формулу 1, переходе в Aston Martin и нацеленности на победу…

Фернандо Алонсо: «Я не думал возвращаться в Формулу 1, хотя не отрицал этого полностью из-за нового регламента. Я думал, что когда-нибудь в будущем это может быть интересно. Работая над другими проектами, я всегда наблюдал за тем, что происходит в Формуле 1.

Я помню, как во время пандемии сидел дома и оценивал свои шансы на следующий год после завершения сезона в WEC. И я понял, что в этой ситуации только Формула 1 в хорошей форме. Во всех остальных сериях возникли проблемы. Уходили спонсоры, большинство гонок были отменены, а Формула 1 оставалась сильной даже во время пандемии. Поэтому я подумал, что следующая задача может стать самой сложной – вернуться в Формулу 1 и вновь выступать на высоком уровне.

Я с уважением относился к Alpine. Когда эта команда называлась Renault, я заработал с ней два чемпионских титула. Она всегда будет в моём сердце.

Всякий раз, когда вы меняете команду, вы смотрите на свое время на круге и позицию и сравниваете с результатами своей бывшей команды. Если они позади, вы чувствуете небольшое облегчение, говоря себе: «Ты принял верное решение». В идеале я бы предпочел, чтобы Aston Martin выиграл, а Alpine стала второй. Лучше всего было бы бороться за подиумы.

После ухода Себастьяна Феттеля я говорил с Лоуренсом Строллом о возможности присоединения к команде. Он был очень убедителен, рассказывая о своём проекте, о тех людях, которые к нему присоединились. В конструкторском бюро появились громкие имена из разных команд, множество талантов, строилась новая база, так что это были не просто слова, но и очевидные факты. Нам не потребовалось много времени, чтобы объединить усилия.

Для меня это долгосрочный проект. В социальных сетях часто обсуждают, когда же я одержу свою 33-ю победу, и я очень хочу это сделать. Я чувствую себя свежим, быстрым и мотивированным. Я рад выступать за Aston Martin. Ещё не время уходить на пенсию».