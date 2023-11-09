Андреа Стелла: У Red Bull не так сильно изнашиваются шины

Как и у большинства других команд в Сан-Паулу, у McLaren возникли проблемы с повышенным износом резины, хотя и в меньших масштабах, чем у Ferrari и Mercedes. Руководитель британской команды Андреа Стелла считает, что именно из-за шин Ландо Норрис и Оскар Пиастри не смогли навязать Red Bull Racing борьбу за победу в гонке.

Андреа Стелла: «Главное отличие между нами и Red Bull заключалось во времени прохождения круга на изношенных шинах. Мы видели, что на новых комплектах в состоянии бороться с ними за позицию. Однако по мере того, как шины начинали деградировать, Макс уезжал от нас. Судя по всему, на машине Red Bull шины изнашиваются не так сильно.

Деградация шин составляла примерно одну-две десятые каждые два круга, что очень много. Если удаётся уменьшить износ, то через десять кругов это даёт заметное преимущество. Думаю, в Red Bull блестяще работают с резиной.

Мы понимаем, из-за чего столько уступаем, но уже ничего не можем сделать с машиной этого года. Новинки, представленные на этапе в Сингапуре, улучшили работу с резиной, но недостаточно, чтобы бороться за первое место, особенно на трассах, на которых высокая деградация. Но мы видим, что у других команд, таких как Mercedes и Ferrari, резина сильно деградирует».