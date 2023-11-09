Деймон Хилл: Мы хотим видеть победы Макса в борьбе

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл отдал должное рекордной 17-й победе в сезоне Макса Ферстапена, но добавил, что гонки были бы интереснее, если бы у действующего чемпиона мира была реальная конкуренция на трассе.

Деймон Хилл: «Думаю, даже голландские болельщики Макса хотели бы видеть, чтобы он побеждал в борьбе. Конечно, в Red Bull добились невероятных результатов, но я не припоминаю, чтобы Макса часто показывали во время гонки в Сан-Паулу, когда он просто ехал круг за кругом.

В моей карьере тоже были гонки, которые я выигрывал с завидным преимуществом. Мне после них всегда говорили: «Отличное выступление!», а мне хотелось на это ответить: «Честно говоря, было не так и сложно». Просто в такие моменты всё складывалось в мою пользу, и единственное, что я должен был сделать – не допустить ошибок.

Больше всего нам нравятся в спорте красивые обгоны. Например, как Льюис Хэмилтона обогнал Серхио Переса по внешнему радиусу на первом круге. Это был смелый манёвр, но ради таких моментов мы и живём».