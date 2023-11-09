Ferrari представила раскраску машин для гонки в Вегасе

11

Команда Ferrari представила специальную раскраску машин Шарля Леклера и Карлоса Сайнса для Гран При Лас-Вегаса, который пройдёт на городской трассе на следующей неделе.

Машины сохранили привычный красный цвет, тогда как заднее антикрыло перекрашено в белый. Также белые вставки появились на переднем антикрыле, боковых понтонах и кожухе двигателя.

В дополнение к изменённым цветам машины Леклер и Сайнс выступят в гоночных комбинезонах новой раскраски, выполненной в аналогичной стилистике.