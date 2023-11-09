Гасли: В Red Bull я понял, что спорт не всегда справедлив

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В 2019 году Пьер Гасли перешёл в Red Bull Racing, заменив Даниэля Риккардо, но надолго французский гонщик не задержался в команде – уже после летнего перерыва за руль его машины сел Алекс Элбон, а сам Гасли вернулся в Toro Rosso.

Пьер рассказал, что не держит зла на руководство Red Bull Racing, но хотел бы обсудить с Хельмутом Марко причины, по которым был уволен.

Пьер Гасли: «Мы с Хельмутом с тех пор не разговаривали. Я надеюсь, что однажды у меня будет возможность с ним всё обсудить, но в глубине души я знаю, что они умные люди. У них могло быть своё мнение по определённым вопросам, но это ясные и очевидные вещи.

Их решение было не совсем честным, но что было, то было. Я тогда понял, что спорт не всегда справедлив. Я закрыл ту главу, когда ушёл из AlphaTauri и начал совершенно новую историю с Alpine.

Полагаю, я уже достиг того уровня, чтобы сказать, что благодаря прошлому опыту сегодня я лучше, чем был вчера».