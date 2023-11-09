Жан Тодт: У Ferrari есть почти всё необходимое для успеха

Бывший руководитель команды Ferrari Жан Тодт в эфире французского Canal+ рассказал, что, по его мнению, не хватает Скудерии в данный момент, чтобы регулярно бороться за победы.

Жан Тодт: «Команда Ferrari отличается от других, поскольку она вызывает эмоции и страсть, как никакая другая. Но если что-то не получается, то пресса и болельщики начинают оказывать прессинг, который может привести к смене руководителя, а это не всегда бывает оправданно.

В те времена, когда я руководил Ferrari, в моём распоряжении было преимущество, которое и позволило добиться успеха – мы смогли извлечь выгоду из стабильности. Сейчас у команды есть почти всё необходимое, но как мы знаем, отыграть последние тысячные сложнее всего.

Для достижения победы необходимо сложить вместе все составляющие, а у Ferrari это не получается. Совсем немного, но не получается».