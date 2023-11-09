На машине Джорджа Расселла поменяют силовую установку

Гран При Сан-Паулу закончился для Джорджа Раселла сходом из-за перегрева силовой установки. Использовать этот двигатель уже нельзя, поэтому на двух заключительных этапах сезона в Лас-Вегасе и Абу-Даби на машине гонщика Mercedes будет стоять другая силовая установка.

Штрафы за замену не ожидаются, поскольку команда собирается поставить Расселлу двигатель, уже использовавшийся ранее по ходу сезона.

«В следующих двух гонках на машине Джорджа будут стоять другие силовые установки, но так и было запланировано изначально, – рассказал главный гоночный инженер команды Риккардо Мускони. – Гонка в Интерлагосе должна была стать последней для его прошлой силовой установки. Почему мы решили снять его с гонки?

Мы увидели на телеметрии некоторые тревожные признаки относительно давления и температуры. В какой-то момент стало понятно, что двигатель выйдет из строя. Чтобы избежать пожара и повреждения других элементов машины, было принято логичное решение снять машину с дистанции.

На двух последних гонках у Джорджа будет другая силовая установка, поэтому с этой точки зрения проблем быть не должно».