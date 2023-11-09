Риккардо: Рад, что остался жив после аварии

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Даниэль Риккардо вспоминает аварию на первом круге в Сан-Паулу, в которой пострадала и его машина…

Даниэль Риккардо: «Я увидел впереди большую аварию, множество обломков, и уже считал, что избежал последствий, когда увидел, словно в замедленной съёмке, летящую в мою сторону шину. Она приближалась, я инстинктивно наклонил голову. Я не почувствовал, что машину что-то ударило, но посмотрел в зеркала и понял, что заднее антикрыло сломано.

Я был рад, что остался жив, но через мгновение увидел антикрыло и расстроился. Чувство облегчения сразу сменилось разочарованием, я подумал, что придётся сойти.

Во время гонки вы об этом не думаете, но сейчас я счастлив, что никто из нас не пострадал. Всё могло закончиться хуже».