Стюарды отклонили апелляцию Haas F1

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После длительных слушаний с участием нескольких команд стюарды отклонили запрос Haas F1 на пересмотр результатов Гран При США.

В слушаниях участвовали представители Haas, Williams, Aston Martin, Red Bull и FIA, а также Ferrari и McLaren – эти две команды заявились в качестве наблюдателей.

В Haas F1 представили кадры с бортовой видеокамеры, на которых предположительно было видно, как Алекс Элбон, Логан Сарджент, Серхио Перес и Лэнс Стролл выезжают за пределы трассы в шестом повороте.

Представители команды сказали, что гоночный директор FIA Нильс Виттих и спортивный директор FIA Николас Томбасис якобы «сделали несколько заявлений», указывающих на то, что контроль за пределами трассы в шестом повороте не был идеальным. Именно на нарушениях в этом повороте и была построена доказательная база.

В отчете FIA сказано, что спортивный директор Aston Martin Энди Стивенсон не нашёл никаких новых или существенных доказательств. Рассматривалось мнение и других экспертов.

Учитывая все эти факты, стюарды решили, что доказательства не являются существенными, отклонив право Haas F1 на пересмотр дела. Результаты Гран При США объявлены окончательными.