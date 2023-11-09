В Ferrari показали дизайн комбинезонов для Лас-Вегаса

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На сентябрьском Гран При Италии гонщики Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс выступили в гоночных комбинезонах особой раскраски, подготовленной к домашнему этапу команды.

В Скудерии решили повторить тот опыт и подготовили особый дизайн комбинезонов к Гран При Лас-Вегаса, который пройдёт на следующей неделе.

На этот раз раскраска комбинезонов выполнена в двух цветах – традиционном красном и белом, которым нанесены логотипы и названия спонсоров, а также эмблема Ferrari. Не исключено, как и в случае с этапом в Монце, небольшим изменениям подвергнется и раскраска гоночных машин.