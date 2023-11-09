Забастовка в Лас-Вегасе может помешать Гран При

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На следующей неделе в Лас-Вегасе пройдёт единственный премьерный этап текущего сезона на городской трассе вокруг знаковых достопримечательностей.

Всё должно быть готово в срок, но профсоюз работников гостиничного бизнеса Лас-Вегаса анонсировал забастовку, которая начнётся 10 ноября с участием 35 000 сотрудников, работающих в крупных казино и отелях.

Продолжавшиеся семь месяцев переговоры не увенчались успехом, если стороны не смогут согласовать позиции в ближайшие дни, забастовка в Лас-Вегасе может косвенно помешать проведению Гран При.