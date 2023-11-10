Брави: Мы строим совершенно новую машину

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Представитель Alfa Romeo / Sauber Алессандро Алунни Брави рассказал о планах на следующий сезон…

Алессандро Алунни Брави: «К сожалению, в этом году мы потеряли много очков. Нужно понять, почему мы порой быстры в квалификации, но теряем в гонке, и наоборот. Не разобравшись с этим, мы не сможем изменить ситуацию.

Дело не в балансе машины, нам нужно прибавить во всём. В частности, ей не хватает сцепления, особенно в скоростных поворотах – это одно из наших слабых мест в этом сезоне.

Мы очень рады, что к нам вернулся Джеймс Ки, он приступил к работе в начале сентября и сейчас плотно занимается нашей машиной для следующего года. Вместе с ним мы провели глубокий анализ проекта, приняв несколько важных решений. Его опыт нам очень помогает.

Машина следующего года не будет развитием существующей. Мы считаем, что в этой концепции есть некоторые ограничения, которые не позволят нам двигаться дальше. Мы строим совершенно новую машину, новую во всём, от шасси до подвески. Команда напряжённо работает, к нам приходят новые специалисты, которые тоже внесут свой вклад, а результат мы увидим в следующем году в Бахрейне».