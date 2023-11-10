Ферстаппен – первый голландец на обложке Time с 1966 года

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Гонщики Формулы 1 нечасто удостаиваются чести попасть на обложку Time, но редакция американского журнала вполне справедливо сочла достижения Макса Ферстаппена выдающимися, и на титульной странице свежего номера этого авторитетного издания красуется портрет трёхкратного чемпиона мира.

С характерным прищуром взирает он на читателей, а поперёк всей обложки дан анонс интервью с гонщиком Red Bull Racing, который начинается словом «Unstoppable», набранным очень крупно. Т.е. «неостановимый», «тот, кого невозможно остановить», а подзаголовок можно перевести так: «Что подпитывает стремление Макса Ферстаппена к успеху в Формуле 1».

Оказывается, он стал первым с 1966 года представителем Нидерландов, чей индивидуальный портрет помещён на обложку Time. 57 лет назад это заслужил астрофизик Мартен Шмидт, измеривший расстояния до астрономических объектов, именуемых квазарами. Всего за сто лет существования журнала было только 8 голландцев, попавших на его обложку, но спортсмен среди них только один, и это Макс.

Кстати, он лишь четвёртый гонщик за всю историю Формулы 1, удостоенный этой чести: до него в разные годы были Джим Кларк, Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон.

Интервью для Time Ферстаппен дал ещё в Остине, в дни Гран При США, но несколько моментов оттуда стоит выделить. Например, он сразу предпочёл категорично отмежеваться от «звездной» манеры семикратного чемпиона мира, заявив: «У меня нет желания тусоваться с кинозвёздами».

А вот что он рассказал о своём детстве, проходившем в весьма суровой атмосфере: «В юные годы я видел, как другие дети играют, не задумываясь о будущем. Но у моего отца (Йоса Ферстаппена, бывшего гонщика Формулы 1) был план, и мне пришлось его выполнять».

Когда Макса спросили, были ли у него сложности в отношениях с отцом, он признал: «Порой отец думал, что я немного ленив. Разумеется, у нас были разговоры на эти темы».

Неудачи сына в период занятий картингом Ферстаппен-старший переживал тяжело, временами не мог сдержать эмоций, но до телесных наказаний дело не доходило. Впрочем, однажды стукнул сына по шлему – это было перед гонкой в Великобритании.

Йос в интервью Time рассказал об этом так: «В тот момент ему это было нужно. И он победил».

Теперь, по прошествии времени, можно говорить, что специфический подход к воспитанию дал свои результаты: сейчас Максу 26 лет, он уже трёхкратный чемпион мира, на его счету 52 победы в Гран При, 31 поул-позиция, и он уже переписал на своё имя множество статистических рекордов.

Один из них – число побед за сезон, ведь Ферстаппен выиграл уже 17 гонок, но не считает, что его доминирование лишает Формулу 1 элемента непредсказуемости: «НБА нормально перенесла период доминирования клуба "Чикаго Буллз". Пройдёт время, и люди скажут: "Это было здорово!" Если вы настоящий поклонник нашего спорта, вы просто должны ценить, что в нём есть команда, которая смогла добиться таких успехов».