Некоторые цифры и факты о Гран При Лас-Вегаса

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Больше сорока лет назад Лас-Вегас уже принимал Формулу 1, но тогда это была не самая удачная затея – хотя бы потому, что временная трасса была сооружена просто на территории парковки гостиницы Caesars Palace, и два Гран При, состоявшиеся там в 1981-1982 гг., носили имя этого знаменитого отеля. В общем, ничего, кроме убытков и дурной славы, тот проект промоутерам не принёс.

Другое дело сейчас, когда американская корпорация Liberty Media, контролирующая экономику Формулы 1, сама стала промоутером и инвестором Гран При Лас-Вегаса и вложила в это начинание сотни миллионов долларов. Что из этого вышло, мы узнаем через неделю, а пока официальный сайт чемпионата поделился некоторыми статистическими данными, свидетельствующими о нешуточном размахе, который должен стать отличительной чертой новой гонки.

Начнём с только что построенного комплекса боксов, расположенного в районе пересечения Хармон-Авеню и Ковал-Лейн – его длина равняется длине трёх полей для американского футбола, т.е. равна 330 метрам. Это самое большое подобное здание из всех, что существуют на трассах Формулы 1.

Чтобы соорудить ограждения по периметру впечатляющего пит-билдинга, понадобилось израсходовать более 22 км арматуры из нержавеющей стали. На крыше здания установлен экран в форме логотипа Формулы 1, состоящий из 22 тысяч светодиодных модулей общей площадью более 2600 кв. метров.

Ожидается, что в каждый день гоночного уик-энда на трибунах трассы и в зонах свободного размещения будут располагаться порядка 100 тысяч зрителей, и только из-за пределов Лас-Вегаса на Гран При должны прибыть около 120 тысяч гостей. Чтобы вместить всю эту публику, понадобилось соорудить 18 временных трибун, 10 гостевых и 12 фан-зон.

В отелях города и окрестностей уже забронировано как минимум 60 тысяч дополнительных номеров, а вообще прямой экономический эффект, который получит местная экономика, оценивается примерно в $1,2 миллиарда. В том числе на полных оборотах будет работать общепит Лас-Вегаса, и вполне логично, что все места в ресторанах и барах, откуда так или иначе видно трассу, давным-давно зарезервированы.

Гран При Лас-Вегаса будет предшествовать помпезная церемония открытия, продолжительностью 30 минут и организованная в чисто американском стиле, в которой примут участие все 20 гонщиков чемпионата. Иллюминацию на стартовом поле при этом будут создавать 1000 специальных дронов в небе, а также 100 человек с флагами, снабжёнными светодиодными элементами, на земле плюс целая армия статистов со светящимися браслетами. Но основное освещение на трассе, принимающей ночную гонку, будет обеспечено при помощи 1750 прожекторов – это намного больше, чем в Сингапуре или Джидде.

Гран При пройдёт на новой трассе протяжённостью 6,1 км, на которой 17 поворотов, соединённых прямыми отрезками разной длины. Кстати, прежде чем организаторы определись с окончательной конфигурацией кольца, они рассмотрели более 30 проектов, предложенных архитекторами. Дистанция Гран При состоит из 50 кругов, и движение по трассе направлено против часовой стрелки, причём средние скорости будут порядка 237 км/ч, а максимальная по расчётам достигнет 342 м/ч. Эти два показателя говорят о том, что трасса должна стать одной из самых быстрых в календаре.

Хотя это городское кольцо, его ширина составляет 12-15 м, что должно позволить гонщикам бороться на трассе несколько более свободно, чем, например, в Монако.

Рельеф трассы в основном ровный, и только в 14-м повороте она идёт на небольшой подъём (2%), а в районе въезда на пит-лейн, т.е. у 17 поворота, есть некоторый уклон (3,5%).

Чтобы создать полностью новое новое покрытие трассы, сначала потребовалось удалить слои старого асфальта толщиной от 12 до 25 см, после чего заложить «подушку», на которую ушло порядка 60 тысяч тонн песка, щебня и других материалов, а сверху в несколько слоёв уложить 43 тысячи тонн нового асфальта специальных сортов.