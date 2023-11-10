Ральф Шумахер: Не надо сравнивать Ферстаппена с Сенной

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Макс Ферстаппен продолжает устанавливать рекорд за рекордом – на прошлом этапе в Сан-Паулу он одержал 17-ю победу в сезоне. В 2023-м гонщик Red Bull Racing сравнялся по числу титулов с легендарным Айртоном Сенной и превзошёл его по числу побед в гонках.

Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер, младший брат Михаэля Шумахера, считает некорректными сравнения Макса Ферстаппена с чемпионами прошлых лет.

Ральф Шумахер: «Макс Ферстаппен мчится от победы к победе и продолжает писать историю. В Бразилии он не допустил ни единой ошибки. Однако мне не нравится, когда начинают кого-то сравнивать с моим братом или Айртоном Сенной. Они были выдающимися гонщиками своего времени, а Ферстаппен – выдающийся гонщик своего времени. Просто невероятно, каких результатов он уже достиг.

Если сравнивать выступления Макса с напарником Серхио Пересом, то вы увидите большую разницу в скорости на дистанции гонки».