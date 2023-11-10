Риккардо: Мог бы слушать музыку, ехал бы быстрее!

9

В преддверии Гран При Лас-Вегаса Даниэль Риккардо принял участие в вечернем шоу телеведущего Джимми Киммел, которое вот уже 20 лет выходит на американском канале ABC. В частности, австралийца спросили, чувствует ли он на себе, что Формула 1 становится всё более популярной в США, в том числе благодаря документальному сериалу Drive to Survive, снятом силами Netflix.

«Конечно! Но доходит до смешного, – ответил Даниэль. – Часто ко мне подходят люди и говорят: "О, мы вас видели по ТВ! Вы там отлично смотрелись!"

А я реагирую так: "Вы вообще в курсе, что я гонщик?" А то они, наверное, думают, что я актёр или просто участник реалити-шоу. В общем, это забавно, но Формула 1 действительно стала намного популярнее. Правда, когда я пытаюсь напомнить людям, чем я на самом деле занимаюсь, они, по-моему, пропускают это мимо ушей».

Те, кто следит за активностью Риккардо в социальных сетях, знают, что он периодически размещает там смешные ролики, снятые где-нибудь в машине на обычной дороге во время поездки: играет радио, и Даниэль громко и весьма эмоционально подпевает тем исполнителям, чьи песни ему нравятся.

Продюсеры шоу включили один из таких роликов в свою трансляцию, что вызвало бурю веселья у публики, а Джимми Киммел поинтересовался, бывают ли по ходу гонок моменты, когда Даниэль тоже распевает во всё горло?

«Такие моменты бывают, – признал пилот AlphaTauri. – Меня иногда спрашивают, можно ли включать музыку в машине Формулы 1? К сожалению, у меня в ушах наушники, и по радио мы постоянно что-то обсуждаем с гоночным инженером, с командой. В общем, по ходу всей гонки происходит диалог. Но если бы я мог слушать музыку, то думаю, что ехал бы быстрее!»

Кстати, Риккардо знает, что недавно Боно, всемирно знаменитый рок-музыкант из группы U2, упомянул его по ходу концерта в Лас-Вегасе.

«Это один из лучших комплиментов, которые я когда-либо слышал! – преодолевая смех, сказал Даниэль. – В последние годы, когда популярность Формулы 1 резко пошла в гору, иногда бывают невероятные моменты, когда просто хочется себя ущипнуть. И эта история меня довольно сильно впечатлила»!