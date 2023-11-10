Риккардо провёл тренировку с бразильским бойцом UFC

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Гонщики по-разному поддерживают нужную физическую форму и тренируют реакцию, в том числе для этого вполне подходят силовые единоборства. Например, Даниэль Риккардо перед Гран При Сан-Паулу провёл тренировку с Шарлисом Оливейрой да Силвой по прозвищу DoBronxs – одним из лучших бразильских мастеров UFC и бывшим чемпионом в лёгком весе.

Понятно, что это было скорее шоу для телевидения, и Оливейра по ходу тренировки не пытался одолеть спарринг-партнёра, но эксперты, наблюдавшие за их учебным боем со стороны, отметили, что австралиец очень неплохо двигается и в целом выглядит вполне достойно.

В своё время мы приводили мнение российского гонщика Даниила Квята, который всерьёз увлекается боксом, о том, насколько это полезное занятие: «Всё началось с обычных тренировок, а теперь бокс превратился в одно из моих страстных увлечений. Мне нравится работать над собой, совершенствовать технику, стараться стать лучше. Бокс способствует психологической стойкости, помогает поддерживать общую физическую форму, но также помогает отвлечься от всего».

В этот уик-энд мы узнаем, в какой мере тренировка с Оливейрой поможет Риккардо добиться хороших результатов в его предпоследней гонке за McLaren.