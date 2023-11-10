Росс Браун: Во время гонки в Лас-Вегасе будет холодно

20

Гонка в Лас-Вегасе стартует в субботу в 22:00 по местному времени, когда в Москве будет уже 9:00 воскресенья. Росс Браун, принимавший активное участие в организации этапа, рассказал об одной интересной особенности, с которой командам придётся иметь дело на следующей неделе.

Росс Браун: «Изначально мы не учли тот фактор, что по ночам в Лас-Вегасе в это время года очень холодно. Гонка стартует поздно вечером в субботу, и к этому моменту температура упадёт до трёх-четырёх градусов выше нуля.

Так что будет действительно холодно, и эксплуатация гоночных машин в таких условиях окажется непростой задачей. Компании Pirelli пришлось поработать, чтобы гарантировать, что шины смогут справиться с такими температурами.

Мы определённо столкнёмся с новыми сложностями, с которыми никогда не приходилось иметь дело ранее, но я думаю, что нас ждёт зрелищный этап».