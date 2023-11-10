Руководство GM приедет в Лас-Вегас на переговоры с FOM

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Руководство Формулы 1 продолжает хранить молчание относительно перспектив появления в чемпионате новой команды, поскольку настроено весьма скептически к проекту Andretti Cadillac. При этом в Формуле 1 хотят, чтобы в чемпионат пришёл крупный американский производитель, поэтому предложили General Motors поискать другую команду для сотрудничества вместо Andretti.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли в GM вариант сотрудничества с кем-то ещё, кроме Майкла Андретти, президент концерна Марк Ройсс сказал: «GM намерена выступать в гонках Формулы 1 вместе с Andretti.

Проект Andretti Cadillac объединяет две уникальные компании, созданные для гонок. У нас обоих большая история успеха в автоспорте во всём мире».

На следующей неделе топ-менеджеры General Motors приедут на Гран При Лас-Вегаса, чтобы провести переговоры с FOM и поспособствовать одобрению заявки Andretti Cadillac.