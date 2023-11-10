Стильные поребрики в Лас-Вегасе

На уличной трассе в Лас-Вегасе, где подготовка к Гран При идёт полным ходом, всё будет оформлено в стиле «города грехов», даже поребрики.
Сегодня в сети появилась фотография одного из поребриков, выглядит он действительно весьма необычно.
На уличной трассе в Лас-Вегасе, где подготовка к Гран При идёт полным ходом, всё будет оформлено в стиле «города грехов», даже поребрики.
Сегодня в сети появилась фотография одного из поребриков, выглядит он действительно весьма необычно.
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