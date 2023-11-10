Тео Пуршер проведёт тренировку в Абу-Даби и тесты

6

Лидер сезона Формулы 2 Тео Пуршер принял участие в первой тренировке Гран При Мехико, но из-за технических проблем с машиной проехал только четыре круга. Управляющий директор Sauber Алессандро Алунни Брави рассказал, что в этом году французский гонщик ещё сядет за руль машины Формулы 1 – в первой тренировке в Абу-Даби и на тестах новичков 28 ноября.

Алессандро Алунни Брави: «Он весь год ждал возможности сесть за руль, но в Мехико из-за проблем с машиной не смог проехать ни одного быстрого круга. Но при этом он сохранял спокойствии и чётко предоставлял команде обратную связь. Так что даже такой опыт пошёл ему на пользу. Тео показал, что он уже взрослый гонщик.

Он вернётся за руль в первой тренировке Гран При Абу-Даби. Кроме того, он примет участие в тестах новичков.

Пуршер заслужил быть частью нашей команды. И хотя мы уже подтвердили состав на 2024 год, мы ищем для него наилучший вариант гоночной программы, чтобы он оставался в форме. Тео входит в число наших гонщиков. В следующем году у нас будут не два основных гонщика и один резервный, а трое гонщиков».