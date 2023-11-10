Ваулз: В Лас-Вегасе у нас будут шансы заработать очки

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Джеймс Ваулз, руководитель Williams, анализируя неутешительные итоги бразильского этапа чемпионата, подчеркнул, что в Лас-Вегесе шансы его команды заработать очки будут намного выше.

Джеймс Ваулз: «Итоги бразильского уик-энда, в программу которого входил спринт, расстраивают, ведь мы вообще не добыли очков, тогда как наши основные соперники, AlphaTauri, заработали немало. Благодаря тому, что у них была быстрая машина, они сократили отставание от нас всего до семи очков.

Кроме того, машина Алекса Элбона получила очень серьёзные повреждения в инциденте на первом круге Гран При Сан-Паулу. Но всё-таки мы получили кое-какую полезную информацию, которая позволяет лучше понять, что нам нужно делать в процессе подготовки к следующему году.

Но в реальности для нас, для нашей машины, в Бразилии были неблагоприятные условия – там было слишком жарко. FW45 сильно скользила по трассе, из-за чего резина перегревалась, что сказывалось на эффективности машины как на небольших скоростях, так и на высоких. В результате мы были в худшем положении по сравнению с остальными, нам не удавалось удерживать шины в нужном диапазоне температур.

Тем не менее, впереди две гонки, на которых, как мы считаем, у нас будет хорошая возможность продолжить борьбу за 7-е место Кубка конструкторов».

Возвращаясь к событиям воскресной гонки в Сан-Паулу, Ваулз, отвечая на вопрос одного из болельщиков, сказал: «Логан Сарджент в порядке, и сегодня здесь, на базе Williams в Гроуве, в нас состоится разговор. Но нам предстоит проверить его позицию в кокпите машины, ведь после Гран При у него болела рука.

Поскольку на других трассах ничего такого не было, я подозреваю, что это связано с тем фактом, что в Интерлагосе движение организован против часовой стрелки, и с особенностями расположения ремней безопасности относительно плечей гонщика»,

Также Джеймс Ваулз отметил, что в Бразилии машины Сарджента и Элбона были в абсолютно одинаковой конфигурации, и так будет и в Лас-Вегасе: «Мы последовательно работали над этим по мере приближения концовки сезона, и трассы, на которых пройдут два последних этапа, лучше подходят FW45.

Из-за аварии, в которую попал Алекс, конечно, количество имеющихся у нас запасных частей, конечно, уменьшилось, но всё это мы предвидели заранее, поэтому обе машины по-прежнему будут в последней модернизированной версии.

Гонку в Лас-Вегасе я жду с особым интересом. Во-первых, нас ждёт впечатляющее шоу, во-вторых, я считаю, что эта новая городская трасса подходит нашей машине. Если говорить о эффективности заднего крыла, то она требует примерно таких же настроек, как Монца, хотя, возможно, ближе к Спа. Следовательно, есть вероятность, что там в полной мере раскроются сильные стороны FW45. Во-вторых, вряд ли там будут высокими температуры асфальтового покрытия – на самом деле всё наоборот, они будут очень низкими.

Если же говорить о сложностях, то поскольку это совершенно новая трасса, там новый асфальт, поверхность которого будет скользкой. С одной стороны, это создаёт какие-то возможности. с другой, увеличивает риски. Подозреваю, что в Лас-Вегасе могут быть проблемы с резиной самого мягкого состава. Впрочем, надо полагать, что по ходу уик-энда ситуация будет улучшаться.

В любом случае по сравнению с несколькими предыдущими этапами именно в Лас-Вегасе у нас будут наилучшие шансы добиться успеха, заработать побольше очков и удержаться впереди AlphaTauri в Кубке конструкторов».