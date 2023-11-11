Алонсо: Победа в Венгрии в 2003-м всё для меня изменила

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Фернандо Алонсо поделился воспоминаниями о том, что в юности он мог только мечтать о Формуле 1, но она казалась ему недостижимой; о том, как изменилась его жизнь, когда он одержал свою первую победу в чемпионате мира, а также рассказал о сложностях, которые приходится преодолевать сейчас, 20 лет спустя.

Фернандо Алонсо: «В юности, когда я выступал в картинге, и мне это нравилось, я думал, что буду заниматься этим всю жизнь, потому что не смогу перейти в гонки формул. Но потом я получил возможность гоняться в испанской Формуле Nissan – это что-то вроде Ф3.

Тогда я думал, что это станет для меня пределом. Помню, в том году мне говорили, что я должен оставить картинг, чтобы выступать в Формуле Nissan, но я сказал нет.

Я решил, что буду выступать в обеих этих категориях и параллельно с Формулой Nissan буду участвовать в чемпионатах Европы и мира по картингу. Мне не хотелось бросать картинг, я думал, что это моя жизнь, а в Формулу 1 всё равно не попасть.

Понимаете, это было нереально для гонщика из Испании, у которого нет ни спонсоров, ни финансовых ресурсов…»

Титул в Формуле Nissan в 1999 году Алонсо выиграл с первой попытки, в следующем сезоне перешёл в Формулу 3000 и занял 4-е место, а уже в 2001-м был приглашён на тесты с Minardi, командой Формулы 1.

Но по-настоящему для него всё изменилось только в 2003-м, когда он уже выступал за Renault и одержал первую победу, выиграв Гран При Венгрии.

«Та победа в Венгрии в 2003 году всё для меня изменила, – продолжил двукратный чемпион мира. – Команда стала смотреть на меня другими глазами, но отношение ко мне изменилось и в Формуле 1 в целом. В Испании тоже, где Ф1 была тогда не очень популярна. Но думаю, что после той победы вырос интерес у телеаудитории, у спонсоров, я начал сниматься в рекламе на ТВ.

В Испании моё лицо тогда было буквально везде, и с частной жизнью пришлось распрощаться, поскольку фактически за один день я стал популярным. И это было самое важное изменение в моей жизни, причём не только на профессиональном, но и на личном уровне».

Со времени той победы прошло уже двадцать лет, но Фернандо не только по-прежнему в строю, но и продолжает подниматься на подиум, выступая за Aston Martin F1. В этом году это удалось ему уже 8 раз, в том числе неделю назад в Бразилии.

Вот как он рассказал о главных сложностях, которые пришлось преодолевать, когда он начал сотрудничать с командой из Сильверстоуна: «Когда приходишь в новую команду, трудности будут всегда. У всех команд свои подходы к созданию машин, и прежде всего это проявляется в том, как организован кокпит.

Посадка, расположение педалей и рулевого колеса – ко всему этому надо адаптироваться. Приходя в новую команду, ты не можешь сразу всё изменить, поэтому надо заново привыкать ко всем процедурам, к стартам, к пит-стопам. Всегда есть какие-то вещи, которые команды делают по-разному. Главные сложности для меня были связаны именно с этим…»

Вряд ли Алонсо преувеличивает, хотя у него огромный опыт выступлений не только за разные команды, но и в совершенно разных категориях автоспорта, вплоть до гонок на выносливость и ралли-рейдов. Но судя по результатам, которые он показывает в 2023 году, эти сложности Фернандо преодолевает весьма успешно.