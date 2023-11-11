Дженсон Баттон о том, как он искал работу в Red Bull

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Дженсон Баттон в 2009 году выиграл чемпионский титул вместе с Brawn GP, бывшей заводской командой Honda, но оказывается перед этим в его спортивной биографии был эпизод, когда он стучался в двери Red Bull, пытаясь найти место в одной из двух команд, принадлежащих австрийской компании.

Как мы, разумеется, знаем, из этого ничего не вышло, но дальнейшее развитие событий стало одной из впечатляющих историй, достойных воплощения средствами кинематографа. Собственно, в какой-то мере это уже произошло, поскольку на 15 ноября назначена премьера документального фильма, посвящённого команде Brawn GP, просуществовавшей всего один сезон, после чего её активы были приобретены концерном Mercedes.

В оригинале фильм, снятый силами Disney+, называется Brawn: The Impossible Formula 1 Story, что можно перевести как «Невероятная история Brawn, команды Формулы 1». Состоит эта документальная работа из четырёх эпизодов, а повествование ведёт Киану Ривз, знаменитый канадский актёр, режиссёр и продюсер.

В конце 2008 года руководство Honda неожиданно объявило, что сворачивает программу в Формуле 1, и Баттон оказался на перепутье. Он был уверен, что в следующем сезоне продолжит выступать за заводскую команду японского концерна, но ситуация в одночасье изменилась, и ему пришлось искать работу где-то ещё. Но, поскольку дело происходило в декабре, то мест в командах чемпионата практически не осталось.

И тогда Дженсон решил попытать счастья в Red Bull. Он об этом рассказал, принимая участие в утреннем шоу на британском телеканале ITV, где речь шла о будущем документальном фильме.

Когда Баттона спросили, мог ли он тогда предполагать, какой успех уготован BrawnGP, он честно ответил: «Нет-нет, и я пытался уйти из этой команды, поскольку тогда не было похоже, что команда продолжит существование.

Поэтому я попросил моего менеджера поговорить с Кристианом Хорнером о месте в его Red Bull Racing или Toro Rosso, но получил ответ: «Нет, все контракты уже подписаны». И тогда я понял, что придётся как следует потрудиться, чтобы реализовать другой сценарий.

Мы нашли людей, заинтересованных в приобретении команды и инвестировании в неё, но не думаю, что этот вариант мог сработать. Но тут подключился Росс Браун и в итоге приобрёл команду за 1 фунт и возглавил её – именно его руководство стало одной из главных составляющих успеха.

Мы также должны были сконструировать и построить машину. Шасси было спроектировано под конкретный двигатель Honda, а нам пришлось просить – по сути, умолять – чтобы кто-нибудь предоставил нам моторы, и мы бы смогли интегрировать их в шасси».

При этом Баттон заверил, что успех, достигнутый в 2009-м, не был случайным, поскольку работа над шасси BGP 001 на самом деле велась в течение нескольких предыдущих лет силами заводской команды Honda в соответствии с требованиями технического регламента, вступившего в силу именно в том году.

«В эту машину было вложено немало денег, – заявил чемпион мира 2009 года. – Мы не случайно были конкурентоспособны в том сезоне, а кроме того мы получили другой двигатель, и наши специалисты отлично поработали, интегрируя его в шасси.

На первых же тестах мы сразу поехали быстрее всех, хотя остальные команды работали на тестах уже несколько дней. Как раз тогда всё встало на свои места, а мы поняли, что у нас эффективная машина».

В конце 2009 года команда Brawn GP была приобретена Mercedes, но Росс Браун продолжил ею руководить и оставался на этом посту до конца сезона 2013 года.