Ф2: Джошуа Дюрксен подписал контракт с PHM Racing

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Джошуа Дюрксен, 20-летний гонщик из Парагвая, в следующем году дебютирует в Формуле 2 и будет выступать за команду PHM Racing.

Минувший сезон он провёл в составе Arden Motorsport в европейской Формуле Regional, поднялся на подиум в Спа и занял 19-е место в личном зачёте.

Джошуа Дюрксен: «Я очень ряд сообщить, что перехожу в Формулу 2, где буду выступать за PHM Racing. Это важный шаг в моей карьере, и мне не терпится принять этот новый интересный вызов. Стать первым парагвайским гонщиком Формулы 2 и представлять мою страну в этом чемпионате – для меня большая честь и привилегия.

Теперь я вместе с командой постараюсь как можно лучше подготовиться к предстоящему сезону. Меня ждёт знакомство с новой машиной и новыми трассами, поэтому в предстоящем сезоне меня ждут непростые испытания, но я приложу максимум усилий».

Дюрксен дебютировал в гонках одноместных машин в 2019 году и стал вице-чемпионом зимней ближневосточной серии F4 UAE. В том же сезоне он выступал в итальянской и германской Ф4, где занял 8-е и 11-е места соответственно. В 2020-м он добился прогресса в Формуле 4 в Германии, выиграв две гонки и четыре раза поднявшись на подиум, что позволило Джошуа занять 6-е место в личном зачёте.

В следующем году он сосредоточился на итальянской Формуле 4 и тоже завершил сезон на 6-м месте, после чего перешёл в европейскую Формулу Regional.

В прошлом месяце Дюрксен принимал участие в официальных тестах Ф3, проходивших в Имоле после завершения сезона, проехав 85 кругов на машине немецкой команды PHM Racing.

Технику Формулы 2 Джошуа начнёт осваивать на тестах в Абу-Даби, которые пройдут на автодроме Яс-Марина 29 ноября – 1 декабря.