Гонщики Ф1 готовятся к турниру по гольфу Netflix Cup

Несколько недель назад стало известно, что в преддверии Гран При Лас-Вегаса несколько гонщиков Формулы 1 выступят в не совсем обычном для них качестве – поменяют свои комбинезоны и шлемы на униформу для гольфа.

Алекс Элбон, Пьер Гасли, Ландо Норрис и Карлос Сайнс выйдут на поле элитного клуба Wynn Golf Club, где им предстоит играть вместе с признанными американскими мастерами этого спорта. Эти четверо не зря считаются лучшими гольфистами среди гонщиков современной Формулы 1, поскольку в свободное время часто берут в руки клюшки и вполне серьёзно тренируются.

Всё это называется The Netflix Cup и будет в прямом эфире транслироваться на весь мир. Надо полагать, организаторы турнира рассчитывают, что «Кубок Netflix» привлечёт внимание и автоспортивных болельщиков, и поклонников гольфа, которых тоже немало.

Теперь стало известно, каким образом будут составлены пары: напарником Норриса станет Рики Фаулер, Сайнс объединит усилия с Джастином Томасом, Гасли – с Колином Морикавой, а Элбон сыграет в паре с Максом Хоума.

Жеребьёвка тоже уже состоялась: в первом матче Норрис и Фаулер сыграют с Сайнсом и Томасом, во втором дуэт Элбон-Хоума померяются силами с Гасли и Морикавой. Затем две лучшие пары сразятся в финальной игре.

Вести прямую трансляцию и принимать в ней участие будут американские знаменитости, представители мира спорта и шоу-бизнеса, и надо полагать, что спортивная составляющая у «Кубка Netflix» будет скорее на втором плане, а доминировать должна развлекательная сторона дела. Если всё получится так, как задумывают организаторы турнира, то начало гоночного уик-энда в Лас-Вегасе обещает быть и оригинальным, и интересным.