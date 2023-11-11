Команда Mercedes не пустит сотрудников в казино

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Город Лас-Вегас, в котором пройдёт следующий этап сезона Формулы 1, известен своей разнообразной ночной жизнью, в том числе многочисленными казино. Наверняка многие болельщики посетят различные увеселительные заведения, но участникам Формулы 1 будет не до развлечений.

Руководитель Mercedes Тото Вольфф пообещал проследить за тем, чтобы сотрудники его команды не отвлекались от работы на трассе и не ходили в казино.

Тото Вольфф: «Думаю, все с большим нетерпением ждут этап в Вегасе. Гонка в этом городе сравнима с восхождением на Эверест. Мы должны снять шляпу перед Liberty Media за организацию этой гонки.

Думаю, я не единственный из Формулы 1, кто раньше не был в этом городе, в котором довольно сложно ориентироваться. Мы не знаем, как будем добираться от отеля до трассы и обратно, но я уверен, что мы найдём решение. Я с нетерпением жду гонку.

Как я сказал, я никогда не был в Вегасе, но мы сделаем всё, чтобы все сотрудники команды держались подальше от казино. Я не играю и лично прослежу, чтобы у нас тоже никто не играл».