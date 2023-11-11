Масса: Методы Алонсо приводили к расколу Ferrari

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Фелипе Масса и Фернандо Алонсо были напарниками в Ferrari с 2010-го по 2013 гг., и в этот период двукратный чемпион мира показывал явно более убедительные результаты, чем бразилец.

Счёт их квалификационных дуэлей был 59:18 в пользу Фернандо, который также опередил напарника в 65 Гран При, тогда как Фелипе удалось это лишь 12 раз. Алонсо был безоговорочным лидером Скудерии, и трижды в те годы становился вице-чемпионом мира.

В очередной раз так было в 2013 году, а Масса свой последний сезон в команде из Маранелло завершил на 8-й строчке личного зачёта, после чего перешёл в Williams.

Но вспоминать о том периоде Фелипе не так уж приятно, ведь в психологическом плане сотрудничать с Алонсо ему было очень тяжело, и об этом он рассказал, принимая участие в подкасте Track Limits.

«Полагаю, за пределами трассы мы с ним всегда нормально ладили, и на уровне личных отношений у меня с ним не было проблем, – поделился Масса. – Но его типичный подход к работе заключался в применении власти. А власти у него было немало, и он старался её использовать во всём. Думаю, что это приводило к расколу команды.

Его методы были явно не лучшими, но такой уж он человек, понимаете? Проблема в том, что раскол команды не пошёл ей на пользу. Чтобы опередить его, надо быть в хорошей форме, и я был в такой форме во многих гонках, но что-то случалось из-за того, что в психологическом плане он намеренно ставил меня в некомфортное положение. Из-за этого я допускал ошибки, или могли происходить ещё какие-то неприятности.

Всё это было не очень справедливо. Не могу сказать, что команда что-то делала неправильно, но то, как была организована работа, как команда воспринимала его, было для меня не очень комфортно.

Например, я помню, когда мы приступили к модернизации симулятора, вместе с Алонсо мы проделали очень большую работу. Симулятор Red Bull был намного лучше, даже лучше, чем у McLaren. Но однажды посреди сезона он вдруг сказал: "Я больше не хочу работать на симуляторе, потому что это ничего не даёт".

В общем, он решил прекратить работать на симуляторе, но я её продолжил, в том числе потому, что был не в лучшей форме, и в том сезоне у нас была не самая хорошая машина. А потом мы отправились в Сингапур, и Алонсо вдруг выиграл гонку.

После того Гран При Лука ди Монтедземоло, который был президентом Ferrari, вышел к прессе и сказал: "Фернандо так много работает с командой, каждую неделю бывает на базе, занимается на симуляторе и участвует в совещаниях с инженерами – это просто невероятно".

Когда ты слышишь такое и понимаешь, что тебя считают гонщиком номер два, это разрушает тебя психологически».