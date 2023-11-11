Видео: Алекс Росси за рулём McLaren M26 Джеймса Ханта

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Мы уже приводили восторженные слова Пато О’Варда, гонщика IndyCar, которому на фестивале в Калифорнии довелось пилотировать историческую машину McLaren Брюса Макларена, основателя знаменитой команды.

Его напарник по Arrow McLaren Алекс Росси тоже сел за руль исторической машины, но несколько более позднего периода – на трассе в Сономе он с ветерком прокатился на McLaren M26-02 Джеймса Ханта, после чего тоже поделился впечатлениями. Кстати, круги он нарезал на пару с бразильцем Тони Канааном, который пилотировал M23-5, первую чемпионскую машину команды.

«Не могу подобрать эпитеты, чтобы всё это описать, – сказал Росси. – Когда я нашёл четвёртую передачу, стало очень весело. Но на круге выезда из боксов я ехал на 2-й и на 3-й передачах.

И это было славно! Вообще каждый раз, когда доводится садиться за руль исторических машин, ты вспоминаешь, насколько более крутыми парнями были те гонщики по сравнению с нами.

Даже забавно, ведь в этих машинах воплощены технологии полувековой давности, а они по-прежнему способны развивать более высокие скорости, чем любой современный серийный спорткар, какой только можно найти на рынке. В общем, это вызывает сильные эмоции – и мощность таких машин, и эффективность их тормозов, разве что уровень сцепления в поворотах оставляет желать лучшего».