Видео: Пато О’Вард сел за руль машины Брюса Макларена

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Мексиканский гонщик Пато О’Вард, выступающий за команду Arrow McLaren в серии IndyCar, получил редкую возможность совершить своего рода путешествие во времени: на калифорнийской трассе Sonoma Raceway он пилотировал историческую машину McLaren, построенную 54 года назад.

Более того, это M7C, на которой в 1969 году в Формуле 1 выступал сам Брюс Макларен, основатель команды, с которой О’Вард сотрудничает сейчас, спустя полвека с лишним.

Мы рассказывали о том, что за неделю до Гран При Лас-Вегаса весьма представительная делегация McLaren Racing примет участие в традиционном автомобильном фестивале Velocity Invitational. Праздник автомобилизма и автоспорта начался вчера, и Пато уже приступил к своим обязанностям, исполнение которых наверняка доставляет ему истинное удовольствие.

«Это было классно! – прокомментировал он после заезда. – Даже не знаю, что сказать. Положение рук на руле здесь совсем другое, поэтому левую руку даже начало сводить. Сцепление с трассой на очень низком уровне, почти нет прижимной силы, но мощность хорошая, и двигатель отлично реагирует на работу педалью газа, очень плавно набирает обороты.

Но когда тормозишь, такое ощущение, что задней части машины это не нравится, она теряет стабильность. В общем, машина классная, и я проникся глубоким уважением к парням, которые гоняли на таких на максимальных скоростях. Достаточно отказа тормозов или ошибки на быстрой части трассы, и это могло плохо закончиться.

Эта машина McLaren – самая старая на фестивале, так что это что-то вроде путешествия в прошлое, в год, когда до моего рождения оставалось целых тридцать лет…»