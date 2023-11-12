Боттас считает, что FIA решит проблему пределов трассы

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Валттери Боттас полагает, что в следующем году проблем, связанных с нарушением пределов трассы уже не будет, и в FIA работают в этом направлении. Подобные проблемы весьма остро вставали на ряде этапов чемпионата в этом году, в том числе так было на относительно недавнем Гран При США в Остине.

Команда Haas пыталась опротестовать итоги американской гонки, утверждая, что стюарды тогда рассмотрели далеко не все случаи подобных нарушений. Но, как и ожидалось, протест был отклонён, и результаты 18-го этапа сезона остались без изменений.

Ещё одна проблема, связанная с подобными нарушениями, состоит в том, что гонщики могут сознательно выезжать за пределы трассы, чтобы опередить соперника, поскольку понимают, что за это полагается 5-секундный штраф, который вполне реально отыграть, если у тебя быстрая машина.

«В каких-то ситуациях, если ты застрял за другой машиной на 10 кругов, то если при этом есть риск потерять 10 секунд, ты вполне можешь пойти на такое нарушение, – сказал финский гонщик Alfa Romeo. – Ситуация непростая и возникает редко, но всё-таки может произойти. Всё зависит от конкретных обстоятельств. Все понимают, что если ты совершишь обгон за пределами трассы, то должен будешь вернуть позицию.

Но если бы обочины были гравийными, то проблемы бы не было. Например, изменения, сделанные на Red Bull Ring перед Гран При Австрии, оказались неплохими. Они там добавили гравий в некоторых местах, что оказалось вполне эффективным решением.

Мне кажется, что в FIA начинают это понимать, ведь сейчас им приходится выполнять из-за этой проблемы много дополнительной работы, а в итоге их нещадно критикуют. Они не в состоянии отследить каждую ошибку и каждый такой случай, поэтому я полагаю, что к следующему сезону они предложат какие-то решения. Именно этого мы от них ждём, и я думаю, что они относятся к проблеме вполне серьёзно».