Эллиотт может перейти в Alpine следом за Шумахером?

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В начале ноября стало известно об уходе Майка Эллиотта с поста главного технического директора команды Mercedes, что для многих стало большой неожиданностью. Эллиотт много лет отдал команде из Брэкли и действительно был одним из ведущих специалистов по аэродинамике, однако Тото Вольфф дал понять, что он сам решил сменить работу.

В этой связи выдвигаются разные версии, и одну из них предложил Франк Монтаньи, бывший гонщик, выступавший во многих чемпионатах, в том числе в Формуле 1, а ныне эксперт французского телеканала Canal+.

Он не исключает, что в будущем Эллиотт может занять ту или иную должность в Alpine, автоспортивном подразделении концерна Renault, причём связывает это с непростой ситуацией, в которой сейчас находится Мик Шумахер.

«Мы знаем, что Тото Вольфф очень хочет помочь Шумахеру получить место за рулём, – рассуждал Монтаньи. – А также знаем, что Мик в теории может выступать за Alpine в гонках на выносливость, и эта команда сейчас в процессе формирования своего состава.

У меня такое ощущение, что будет заключена небольшая сделка между этими двумя командами, между Mercedes и Alpine. Рискну предположить, что Эллиотт перейдёт в Alpine вместе с Шумахером».

При этом Монтаньи сам признал, что если и готов сделать ставку именно на такое развитие событий, то станет рисковать лишь небольшой суммой, т.е. никаких реальных доводов в защиту своей версии он не привёл.

Но три недели назад Мик действительно по приглашению Alpine пилотировал на тестах в Хересе новейший гиперкар A424, с которым заводская команда концерна Renault в следующем году должна дебютировать в WEC в классе LMh/LMDh.

С одной стороны, в Mercedes готовы продолжить сотрудничество с Миком, который сейчас выполняет обязанности резервного гонщика, с другой, Вольфф очень хорошо относится к сыну семикратного чемпиона мира и хочет, чтобы он получил место в хорошей команде, пусть даже не в Формуле 1.

«Мы ещё раз всё детально проанализируем и будем надеяться, что сможем найти какие-то варианты», – заявил руководитель команды Mercedes в дни гоночного уик-энда в Остине, имея в виду, что Шумахер останется резервным пилотом, если это удастся совмещать с выступлениями за Alpine в гонках на выносливость.

В какой мере предположения Монтаньи подтвердятся, мы узнаем достаточно скоро. В Alpine готовятся к официальной процедуре омологации спортпрототипа A424, а сезон в WEC стартует 2 марта в Катаре. Впрочем, за неделю до этого там же пройдёт так называемый «пролог», предшествующий началу сезона.