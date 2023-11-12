Хорнер: Мы продолжим сотрудничество с Пересом

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Кристиан Хорнер полагает, что Серхио Перес не восприимчив к разного рода спекуляциям по поводу его дальнейшей судьбы, его нормальной работе с командой ничто не мешает, следовательно, продолжение сотрудничества с Red Bull Racing не ставится под вопрос.

В последние месяцы разговоров о мексиканце довольно много, поскольку он явно уступает Максу Ферстаппену, который продолжает выигрывать гонку за гонкой, тогда как Перес даже на подиум теперь поднимается нечасто: начиная с майского этапа в Монако ему это удавалось лишь пять раз. В Мехико, в своём домашнем Гран При, Серхио так хотелось выйти вперёд уже в 1-м повороте после старта, что он предпринял лихую атаку, которая в теории могла бы стать успешной, однако из-за допущенных им ошибок всё закончилось сходом.

Но в Бразилии Перес провёл уик-энд уже лучше, занял 3-е место в субботнем спринте, а в воскресной гонке до самого финиша боролся с Фернандо Алонсо за 3-е место, и их дуэль стала одним из ярких эпизодов Гран При Сан-Паулу.

«По-моему, Серхио отлично пилотировал, – считает Хорнер, руководитель Red Bull Racing. – Его машина слегка дестабилизировалась во 2-м повороте, что позволило Фернандо пойти в атаку, а на прямых он был очень быстрым.

Перес сделал всё, что в его силах, но при этом заработал в Бразилии на 12 очков больше, чем Льюис Хэмилтон, и я считаю, что он очень уверенно выступил в минувший уик-энд: был 3-м в спринте и финишировал 4-м в гонке, хотя стартовал с 9-й позиции.

Такой результат важен для поддержки его уверенности в своих силах. Это тот самый Серхио, которого мы знаем, который на многое способен, и это придаст ему дополнительные силы перед гонкой на городской трассе в Лас-Вегасе. А на таких трассах он всегда выступает хорошо».

Рассуждая о том, в какой мере всевозможные слухи влияют на его гонщика, Хорнер сказал: «Я уверен, что всё это сказывается. Но думаю, что одним из сильных качеств Серхио является вот что: мы видим, что у него очень толстая кожа, и ему уже не раз вполне удавалось собраться и вернуться на прежний уровень.

Я абсолютно уверен, что Серхио будет нашим гонщиком и в следующем году. Если не вмешаются какие-то обстоятельства, на которые невозможно повлиять, травма или нечто подобное. Но у нас есть ясные намерения продолжить с ним сотрудничество. Мы подтвердили состав AlphaTauri, нам понятно, кто будет выступать за Red Bull Racing – именно с этими гонщиками мы собираемся выступать в 2024 году».

За два этапа до завершения сезона Серхио Перес занимает 2-е место в личном зачёте, опережая Льюиса Хэмилтона на 32 очка.