Окон: Работа с новой машиной началась раньше обычного

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Эстебан Окон заявил, что ещё никогда ему не доводилось так рано приступить к подготовке к следующему сезону: начиная с сентября он работает на симуляторе с виртуальной моделью машины Alpine 2024 года.

Перед началом чемпионата заводская команда концерна Renault рассчитывала выступить не хуже, чем в 2022-м, когда она заняла 4-е место в Кубке конструкторов, однако не сможет подняться выше 6-го, поскольку явно уступает McLaren и Aston Martin, от которых отстаёт на 174 и 153 очка соответственно. Окон и его напарник, Пьер Гасли, за два этапа до завершения сезона заработали на двоих 108 очков.

«Разумеется, команда хорошо понимает, что нужно предпринять, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, – цитирует Окона британское издание Motorsport Week. – Я уже довольно долго работаю с моделью машины 2024 года на симуляторе. Это началось намного раньше обычного.

Это очень хорошо, ведь мы уже смогли выявить ряд проблем и на ранней стадии собрали некоторый объём информации. Мы приступили к этой программе в начале сентября, хотя раньше такая работа начиналась в конце ноября или в декабре.

Впрочем, пока не будет построена реальная машина, мы не узнаем, насколько она будет эффективной. Мы можем сравнивать два шасси и получаем интересные результаты, но впереди ещё несколько месяцев работы, в том числе зимой начнутся исследования в аэродинамической трубе. Хотя, конечно, впечатления, которые у нас есть сейчас, будут отличаться от тех, которые получим во время первичной обкатки, на тестах и на первой гонке.

Но уже сейчас есть ощущение, что мы смогли разобраться с некоторыми нюансами, чего нам, видимо, не удалось в прошлом году. Плюс в том, что всё это позволяет инженерам на ранних стадиях получить более обширную информацию о машине, когда команда ещё не приступила к производству её компонентов, и это даёт возможность скорректировать какие-то аспекты. Если честно, ещё никогда мне не доводилось так рано познакомиться с машиной следующего года.

Хотя картина, которую мы получаем на симуляторе, никогда не бывает идеальной. Порой могут возникать сложности, и мы с этим уже сталкиваемся, тем более когда работаем с новой машиной. Но, поскольку проводить тесты мы не можем, то симулятор – единственный инструмент, который есть в нашем распоряжении сейчас, поэтому мы должны ему доверять…»