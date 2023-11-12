Рон Медоуз: Боксы в Лас-Вегасе выглядят великолепно

9

Риккардо Мускони, главный гоночный инженер Mercedes, и спортивный директор Рон Медоуз рассказали об особенностях подготовки к предстоящему Гран При Лас-Вегаса, где командам Формулы 1 предстоит преодолевать не совсем обычные сложности.

Риккардо Мускони: «Нельзя сказать, что, готовясь к этапу в Лас-Вегасе, мы действуем не так, как перед другими гонками на новых трассах. Мы следуем тем же процедурам, и во многом эта работа связана со сбором информации о том, что нас ждёт.

Наконец-то получив фотографии асфальтового покрытия, мы их анализируем и загружаем эту информацию в наш симулятор. На её основе стараемся определиться с оптимальными настройками. Но прежде всего нужно понять, как проходит гоночная траектория, изучить конфигурацию трассы, все её повороты, их направления, чтобы выяснить, на какую сторону машины придётся более высокая нагрузка – на правые шины или на левые?

Также важно знать длину прямых участков, поскольку это влияет на выбор оптимальной конфигурации аэродинамического обвеса для данной конкретной трассы. В итоге мы разрабатываем программу для симулятора, которую затем гонщики используют в процессе выбора настроек.

Мы считаем, что скорости в Лас-Вегасе будут очень высокими, поэтому настройки крыльев там требуются примерно такие, как для Спа или Монцы. Но главный фактор, от которого многое зависит, будет необходимость добиться эффективной работы резины в условиях низких температур.

Впрочем, дело не только в этом: поверхность трассы абсолютно новая, и мы пока точно не знаем, какими будут её характеристики. Это мы узнаем, только когда приступим к работе уже на месте, что станет ключевым фактором в предстоящий уик-энд.

Отдельные трудности, связанные с этапом в Лас-Вегасе, создаёт часовой пояс, где расположен этот город. Работать там придётся примерно по такому же графику, как в Сузуке, т.е. по японскому времени, только в США. Это значит, что сотрудникам базы команды, которые в дни уик-энда будут работать на симуляторе, придётся начинать смену примерно в 2 часа ночи по лондонскому времени».

Рон Медоуз, спортивный директор: «Главная особенность Лас-Вегаса, с моей точки зрения, связана с низкими температурами. В ночное время они могут опускаться до 4-5 градусов, что очень непривычно для Формулы 1, ведь обычно они довольно высокие.

Все думают, что в Лас-Вегасе жарко, но мы полагаем, что температуры не будут превышать 15-18 градусов. По ночам там вообще очень холодно, а все сессии уик-энда проходят в вечернее время.

Мы уже видели все сооружения на трассе, и могу сказать, что комплекс боксов выглядит великолепно. Гаражи очень просторные, для размещения команд предусмотрено много места, что тоже довольно непривычно. В общем, организаторы хорошо поработали, стараясь создать для нас условия.

Если говорить о главных трудностях, связанных с логистикой, с которыми столкнутся все команды, то сложнее всего будет быстро упаковать оборудование и машины в ночь с субботы на воскресенье, чтобы отправить всё это в Абу-Даби.

Впрочем, не думаю, что у нашей гоночной бригаде в Лас-Вегасе будут какие-то особые сложности, а вот отделу маркетинга придётся непросто, поскольку хлопот очень много».