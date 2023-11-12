Тони Канаан о том, чему он научился у Айртона Сенны

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Бразильский гонщик Тони Канаан за годы карьеры выступал в разных чемпионатах, но своих главных успехов добился в IndyCar: в 2004-м он стал чемпионом этой серии, а в 2013-м выиграл Indy 500.

Сейчас он сотрудничает с командой Arrow McLaren, поэтому вместе с другими гонщиками McLaren Racing принимает участие в фестивале Velocity Invitational, который в этот уик-энд проходит в Калифорнии.

Вероятно, не все знают, что в своё время важную роль в его жизни и карьере сыграл Айртон Сенна, и Тони получил уникальную возможность сесть за руль его McLaren MP4/6 с двигателем Honda V12 образца 1991 года. На этой машине в том году Сенна выиграл семь гонок, и в эти дни Канаан пилотирует её во время показательных заездов на трассе Sonoma Raceway.

«Я даже не верю, что всё это происходит на самом деле, – сказал взволнованный Канаан в интервью Racer. – Я никогда не думал, что получу такую возможность. За годы карьеры мне очень везло, по разным причинам, в том числе я говорю о людях, с которыми довелось подружиться.

Не хочу умалять своих достижений, но, возможно, этот момент я бы сравнил с победой в Indy 500. И если честно, дело тут не только в самой машине. Просто я понимаю, кто её пилотировал и выиграл семь гонок, и у меня просто нет слов, чтобы описать то, что сейчас чувствую. И это я ещё хорошо держусь, но даже не знаю, что со мной будет, когда я выведу эту машину на трассу.

Все знают, кем был Айртон Сенна. Но вы должны понимать, как много людей в Бразилии сегодня ждут этого момента – моя мама, моя семья, мои друзья, мои болельщики. Это просто невероятно! И я благодарен многим людям за то, что это происходит – Заку Брауну и McLaren в целом».

Конечно, особое отношение Тони Канаана к исторической машине McLaren, построенной более 30 лет назад, связано прежде всего с тем, что его и Сенну связывала дружба, несмотря на разницу в возрасте. Вот как Тони об этом рассказал:

«Айртон Сенна был моим кумиром, но в конце 1991 года в Бразилии я опередил его в картинговой гонке. С этого началась наша дружба, и он тогда сказал: "Если тебе будет нужна помощь в твоей карьере, дай знать". А дальше было так: в 1993 году я выступал в Европе в Формуле Vauxhall/Lotus, но спонсорских денег хватало только на пять гонок.

В Хоккенхайме я проводил последнюю из них, но они были гонками поддержки, проходившими в те же уик-энды, что и этапы Формулы 1. Айртон это знал и пригласил меня в моторхоум McLaren. Днём в субботу мы поговорили, а через час после этого он пришёл в боксы команды, за которую я выступал. Там он нашёл её владельца, представился соответствующим образом и сказал ему: «На твоём месте я бы подписал полноценный контракт с этим парнем, потому что как гонщик он лучше меня!»

И я получил работу до конца года. Это было в 1993-м, но, к сожалению, мы потеряли Айртона Сенну в мае 1994-го, поэтому наше общение длилось совсем недолго. Но я успел многому у него научиться, к тому же он дружил с Рубенсом Баррикелло, который уже выступал в Формуле 1. А меня тогда тоже считали перспективным парнем.

Недавно меня спросили, могу ли я представить, как бы сложилась моя карьера, если бы Сенна был жив? Не знаю, но хотя он был моим наставником совсем недолго, это было невероятно здорово. А ещё пару дней назад меня спросили, что стало самым важным, чему я научился у Айртона?

Возможно, то, что я скажу, прозвучит достаточно резко: для того, чтобы достичь примерно того, чего достиг он – хотя не думаю, что это возможно – необходима та одержимость, то невероятное стремление к победам, которое было свойственно Сенне.

Все мы любим наш спорт и посвятили ему всю жизнь. Но для него гонки всегда были на первом месте, вне зависимости ни от чего. Думаю, это именно то, что я принял близко к сердцу, и тоже старался этому следовать…»