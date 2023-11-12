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В Лас-Вегасе показали кубок, который получит победитель первого Гран При, что меньше чем через неделю пройдёт на новой городской трассе в самом крупном городе штата Невада.

Кубок выполнен в форме стилизованного крыла и выглядит достаточно традиционно, на что уже обратили внимание болельщики, посмотревшие короткое видео, которым поделились промоутеры гонки через социальные сети. Смотрится он, кстати, неплохо, но, вероятно, публика ожидала чего-то более впечатляющего, учитывая беспрецедентную шумиху, созданную вокруг предстоящего события и самой Формулой 1, и прессой.

Вручаться награды победителю и призёрам будут в весьма знаковом месте. Когда гонка, состоящая из 50 кругов, финиширует, они поднимутся на специальную сцену, сооружённую возле одной из самых популярных достопримечательностей Лас-Вегаса – музыкальных фонтанов Белладжио, расположенных перед одноимённым отелем.

Там же находятся трибуны и гостевая зона, откуда открывается прекрасный вид на трассу, но билеты туда стоили более $11 тысяч не только поэтому: в цену сразу включена цена всевозможных яств и напитков, которые будут подаваться их счастливым обладателям. При этом за меню отвечают известные шеф-повара и «миксологи», как нынче называют высококлассных барменов, специализирующихся на приготовлении коктейлей.

Поскольку корпорация Liberty Media, выступающая в качестве промоутера этого Гран При, инвестировала в своё начинание порядка полумиллиарда долларов, разумеется, она рассчитывает на успех, в том числе коммерческий, и эта гонка останется в календаре чемпионата как минимум на десять лет.

«Инвестиции в земельный участок и сооружение комплекса боксов в Лас-Вегасе носят долгосрочный характер, и мы рассчитываем проводить эту гонку не только в течение десяти лет, но и в дальнейшем, – прокомментировал Брайан Вендлинг, главный финансовый директор Liberty Media. – Мы полагаем, что капитальные расходы – это эффективные инвестиции и более привлекательные, чем приобретение существующего бизнеса.

Мы уверены в возврате этих инвестиций и видим новые возможности для расширения аудитории Формулы 1 в ближайшие годы».