Видео: Первое знакомство Риккардо с трассой в Лас-Вегасе

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Даниэль Риккардо покатался по виртуальной трассе в Лас-Вегасе на симуляторе F1 23, получив какое-то представление о ней, а заодно и изрядное удовольствие. Гонщик AlphaTauri полагает, что в следующий уик-энд всех нас ждёт немало интересного.

«Это мой первый круг по трассе в Лас-Вегасе, и я даже не знаю, куда надо ехать, – комментировал Даниэль по ходу круга. – Вот это было круто! А теперь у меня проблемы – физически я в порядке, но психологическое состояние так себе…»

Это он сказал, когда в одном из поворотов врезался в барьеры.

«А вообще трасса тут весёлая, – продолжил он. – О нет, только не это! Это опять тот самый поворот, где я вылетел в предыдущий раз. Мне нравится, что трасса залита ярким светом, но надо что-то предпринять, чтобы не отвлекаться на всё то, мимо чего мы проезжаем.

А сейчас Нико Хюлкенберг провёл неплохую атаку против Логана Сарджента, оттеснив его к обочине – это у него хорошо получилось. Но у меня всё не так хорошо – в меня врезался Лэнс Стролл и продолжает толкать мою машину. Прекрати!

Ну вот, мы получили штрафные секунды за создание помех на трассе!..» (смеётся)

После этого Риккардо проехал спринтерскую гонку протяжённостью всего в один круг, и вот тут он отличился и, похоже, выиграл, хотя не стал заострять на этом внимание.

«Я получил море удовольствия! – сказал он под конец. – Надеюсь, вам тоже понравится Гран При Лас-Вегаса – я даже в этом убеждён. И помните, что в дни гоночного уик-энда играть в F1 23 можно бесплатно! Увидимся в Вегасе!»