Вольфф: У трассы в Лас-Вегасе уникальные характеристики

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В команде Mercedes проанализировали причины неудачного выступления в Бразилии и, по словам Тото Вольффа, разобрались, в чём состояли допущенные ошибки. Также руководитель заводской команды штутгартского концерна рассказал об особенностях предстоящего Гран При Лас-Вегаса.

Тото Вольфф: «Бразильский этап, вероятно, стал для нас одним из самых сложных уик-эндов сезона. После обнадёживающих результатов, показанных в США и Мексике, в Бразилии мы выступили ниже своих возможностей.

Мы приложили максимум усилий, чтобы выяснить, в какой момент, выбирая настройки машин, мы пошли по неверному пути. Мы с этим разобрались, поняли, в чём состояли ошибки, и смогли объяснить, почему потеряли скорость по отношению к нашим соперникам. Сделать это было важно, поскольку команда продолжает бороться за 2-е место в Кубке конструкторов.

Параллельно мы стараемся как можно лучше подготовиться к гонке на совершенно незнакомой трассе. Мы располагаем весьма ограниченной информаций о том, что нас ждёт в Лас-Вегасе, и предвидим, что новая трасса обладает рядом уникальных характеристик.

График уик-энда смещён по сравнению с привычным, которого мы придерживаемся на других этапах. Гоняться предстоит ночью, когда температуры воздуха и трассы скорее всего будут ниже десяти градусов. К этому надо добавить, что конфигурация кольца несколько необычная: на нём много медленных поворотов, но при этом есть длинные прямые участки. Нас всех ждут большие трудности, но мы готовы принять этот вызов.

Кроме того, за пределами трассы работы также будет очень много. У нас весьма обширная программа по приёму гостей, в том числе для этого мы полностью займём трёхэтажный Vegas Club, расположенный в районе 4-го поворота.

Интерес прессы обещает быть запредельным, и когда машины понесутся вдоль бульвара Лас-Вегас-Стрип, это зрелище станет одним из самых ярких моментов сезона. Внимание всего спортивного мира будет приковано к Формуле 1, так что постараемся обеспечить захватывающее шоу. Те, кому доведётся это увидеть, получат незабываемые впечатления».