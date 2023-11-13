Джеймс Эллисон: Я вообще не понимал, что происходит

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Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes, готов признать, что неудачное выступление команды в Бразилии стало для них неприятным сюрпризом. Принимая участие в подкасте Beyond the Grid, он объяснил, с какими сложностями столкнулись Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл в Сан-Паулу.

В Гран При Сан-Паулу Mercedes удалось заработать лишь четыре очка: в прошлое воскресенье Хэмилтон финишировал 8-м, тогда как его напарник вынужден был сойти с дистанции, поскольку температура масла в двигателе машины Расселла повысилась до критического уровня.

Тото Вольфф, руководитель команды, подвёл итоги уик-энда образно: «Наша машина ехала так, словно она на трёх колёсах».

Эллисон также не скрывает, что расстроен такими результатами: «Конечно, мы были удивлены. Я просто послал по электронной почте сообщение на базу в Брэкли, написав, что вообще не понимаю, что происходит. Было бы преувеличением ожидать, что нам удастся повторить прошлогодний успех, ведь тогда мы выиграли гонку в Бразилии, но я предполагал, что мы хотя бы сможем побороться за подиум.

Можно сказать, что мы потерпели неудачу из-за собственной самонадеянности. Но мы и представить не могли, что бразильский уик-энд будет складываться настолько тяжело. Но можно сказать, что есть и момент, который отчасти успокаивает: всё это просто означает, что мы сами что-то делали неправильно.

Теперь надо всё проанализировать, и будем надеяться, что мы сможем найти решение проблемы. Она связана с тем, что задние шины перегревались, и уровень деградации резины был очень высоким. Кроме того, гонщикам сильно мешала склонность машины к избыточной поворачиваемости».