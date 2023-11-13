Джолион Палмер о том, как адаптироваться к новой трассе

7

Джолион Палмер, экс-пилот Формулы 1, а ныне эксперт официального сайта чемпионата, рассказал о том, как гонщики готовятся к предстоящему Гран При Лас-Вегаса, который пройдёт на новой, незнакомой для всех трассе.

Когда в календаре чемпионата появляется новая трасса, это всегда интересно. Тут с какой стороны ни посмотри – одни сплошные вопросы. Команды очень рано, за несколько месяцев до гонки начинают искать возможные настройки и работать на симуляторе, поскольку это может повлиять на процесс модернизации машин. Но у гонщиков график более плотный, поэтому они приступают к подготовке несколько позже.

Трасса в Лас-Вегасе совершенно новая, и поскольку с этим Гран При связаны большие ожидания, то гонщики задумались о нём сразу, как только гонка была включена в календарь сезона.

Однако на самом деле, поскольку они максимально сосредоточены на каждом очередном уик-энде, а этот этап – предпоследний в сезоне, вполне вероятно, что всё ограничилось лишь поверхностным знакомством с информацией о трассе, а что-то обсуждать с командами они начали только после летнего перерыва, когда эта гонка уже замаячила на горизонте.

Когда я выступал в Формуле 1, в календаре тоже появилась новая городская трасса – Baku City Circuit в столице Азербайджана. Гонка на ней проходила в июне, но по-настоящему к ней готовиться мы начали только после серии из четырёх первых выездных Гран При, когда гоночный уик-энд в Баку уже приближался.

К изучению новой трассы важно приступить заранее, до того как туда доберётесь, и лучше всего это делать на симуляторе. Для дебютантов Формулы 1, конечно, многие трассы в новинку – например, Оскар Пиастри сейчас впервые познакомился с автодромом в Мехико. Однако в таких случаях в распоряжении команд имеется большой объём информации, собранной в предыдущие годы, и это позволяет во многом разобраться.

Я никогда не ездил по мельбурнскому Альбер-парку до моего дебюта в Формуле 1 в 2016 году, но поскольку с детства смотрел Гран При Австралии по ТВ, а также гонял по этой виртуальной трассе, играя на PlayStation, у меня было ощущение, что я неплохо её знаю.

Разумеется, гонщики и сейчас ездят по этим трассам на симуляторах, но не для того, чтобы запомнить, где надо поворачивать направо, а где – налево, а скорее для того, чтобы прикинуть, какие там требуются настройки, поэкспериментировать с траекториями и найти правильный ритм.

Но, как в своё время было со мной перед первой гонкой в Баку, в случае с Лас-Вегасом в этом году приходится возвращаться к самым базовым вещам. Никакой информации, собранной в предыдущие годы, нет, опираться не на что, и когда вы приступаете к работе на симуляторе, надо всё начинать с нуля.

В идеале сессию на симуляторе надо бы провести хотя бы за неделю до того, как отправиться на новую трассу, но в реальности календарь настолько плотный, что это не всегда возможно. В моём случае гонка Баку проходила встык после Гран При Канады, поэтому на симуляторе пришлось заниматься за несколько недель до этого. А поскольку Гран При Лас-Вегаса предшествовала серия из трёх заокеанских этапов подряд, то гонщики наверняка работали на симуляторах на базах своих команд уже довольно давно.

Лично для меня разучивать городские трассы было сложнее, чем осваиваться на стационарных автодромах. Из машины повороты там просматриваются хуже, ведь ты видишь одни барьеры и ограждения по сторонам, особенно если гонка проходит в тёмное время суток.

Ты полностью сосредоточен на освещённой трассе, тогда как вокруг лишь темнота. Иногда, проносясь по длинной прямой, ты не так уж хорошо видишь, куда трасса в итоге повернёт. Пару лет назад я вновь в этом убедился в Джидде, когда принимал участие в съёмках перед первым Гран При Саудовской Аравии.

Как раз поэтому так важно заниматься на симуляторе. Я обычно начинаю с длинной серии кругов, чтобы привыкнуть к конфигурации трассы.

Затем во время каждого перерыва идёт обсуждение с инженерами, после чего работа возобновляется, и постепенно появляется ощущение, что ты уже постепенно осваиваешься на трассе.

Когда почувствуете, что вам вполне комфортно, можно начинать атаковать более агрессивно, экспериментировать с траекториями, ездить по поребрикам и приступить к работе над скоростью. Все это помогает правильно настроиться ещё до того, как вы попадёте на трассу, но я обязательно начинал уик-энд с прогулки по ней в четверг, чтобы собрать как можно больше информации.

Когда речь идёт о новой трассе, как в случае с Лас-Вегасом, по ходу такой прогулки вы впервые получаете возможность увидеть, как в реальности выглядят поребрики, а это очень важная часть трассы. Надо понять, можно ли их атаковать? И нет ли опасности повредить машину из-за того, что противоположные грани у них слишком высокие и крутые?

Также важно посмотреть, как организованы зоны вылета, какое там покрытие – всё это полезная информация, которая помогает сориентироваться.

К моменту начала тренировок вы уже должны почти идеально изучить трассу, хотя, конечно, на первых кругах, когда вы впервые начнёте воспринимать её из кокпита машины и почувствуете уровень сцепления, то ощущения всё равно будут специфические, тем более в условиях низких температур, какие ожидаются в Лас-Вегасе. Но к концу первой серии кругов вы уже должны пилотировать в более-менее нормальной манере.

Также полезно заранее выучить номера поворотов. В какую сторону надо поворачивать, запомнить легко, но номера поворотов важно знать ещё и для того, чтобы сразу предоставлять инженерам команды точную обратную связь.

Иногда, изучая новую трассу, можно для начала даже приклеить скотчем где-нибудь в кокпите её схему, и точно такая же будет перед глазами у вашего инженера – тогда при обсуждении тех или иных поворотов вы точно будете знать, что имеете в виду одно и то же.

Всё это самые базовые вещи, но если у вас нет под руками схемы кольца, или если вы не сразу запомнили его конфигурацию, то вы удивитесь, сколько времени можно потерять, пытаясь объяснить, где именно на трассе находится конкретная кочка, или где машину начинает заносить.

В конечном итоге вы выйдете на нужный уровень скоростей на новой трассе, если будете эффективно работать с вашим инженером и адаптироваться к неожиданным сложностям – тут недостаточно просто запомнить, где и как нужно поворачивать. С тем арсеналом инструментов, которые имеются в распоряжении команд в 2023 году, усвоить это смогут все, но к концу пятничных тренировок в более благоприятном положении окажутся те гонщики, кто более внимателен, и кому удастся раньше других приступить к работе над нюансами.