Формула E: Этап в Токио запланирован и на 2025 год

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30 марта следующего года в Токио впервые пройдёт гонка Формулы E, и мы об этом рассказывали. Изначально договорённости со столицей Японии предполагали проведение одной гонки, но сегодня организаторы чемпионата мира сообщили, что уже речь идёт о проведении второго Tokyo E-Prix, и он предварительно запланирован на 17 мая 2025-го.

Переговоры с токийскими властями уже ведутся. Черновая версия календаря 11 сезона Формулы E должна быть обнародована в июне следующего года, после того, как она будет одобрена Всемирным советом FIA по автоспорту и национальной японской федерацией JAF.