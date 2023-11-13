Гран При Лас-Вегаса: Ставки букмекеров

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Букмекерская контора William Hill опубликовала курс ставок на победу в Гран При Лас-Вегаса.

На прошлом этапе в Сан-Паулу продолжилась рекордная серия Макса Ферстаппена – гонщик Red Bull Racing одержал семнадцатую победу в сезоне. Букмекеры высоко оценивают вероятность того, что и на городской трассе в Лас-Вегасе действующему чемпиону мира не будет равных.

Главным соперником Ферстаппена букмекеры считают Ландо Норриса, чьи шансы оцениваются почти в восемь раз ниже шансов Макса. Третью строчку в рейтинге делят Льюис Хэмилтон и Серхио Перес.

Ставки букмекеров: Победа в Гран При Лас-Вегаса Ферстаппен 1.29 Норрис 10.00 Хэмилтон, Перес 15.00 Леклер 17.00 Сайнс 21.00 Расселл 34.00 Пиастри 41.00 Алонсо 51.00 Окон, Гасли 251.00 Стролл, Боттас, Чжоу, Цунода, Риккардо, Магнуссен, Хюлкенберг, Элбон, Сарджент 400.00