Изола: Из-за длинных прямых прогреть шины ещё сложнее

На новую городскую трассу в Лас-Вегасе Pirelli привезёт самую мягкую тройку составов – С3, С4 и С5. Руководитель гоночного подразделения итальянской компании Марио Изола объяснил такой выбор и рассказал, как шинники планируют решать проблемы, связанные с низкой температурой.

Марио Изола: «Формула 1 в третий раз в год возвращается в США после гонок в Майами и Остине. Нас ждёт один из самых ярких Гран При сезона, поскольку каждый день в Лас-Вегасе – это шоу, и все, кто работает в Формуле 1, хотят сделать его незабываемым.

Нас и команды ждёт серьёзный технический вызов, поскольку мы приедем на этап, не имея никаких реальных ориентиров, кроме проведённой работы на симуляторе. Никто ещё никогда не пилотировал по трассе в Лас-Вегасе. По протяжённости круга, 6,12-километров, она уступает только Спа, включает три прямые и семнадцать поворотов.

Покрытие состоит из обычного уличного асфальта, в основном на бульваре, тогда как на других участках асфальт полностью переложен, что добавляет ещё один фактор неизвестности. В этот уик-энд не будет гонок поддержки, а на большем протяжении дня трасса открыта для обычного городского движения, поэтому покрытие не сможет покрыться слоем отработанной резины и значительно увеличить уровень сцепления.

Мы ожидаем, что машины будут настраиваться на низкую прижимную силу – параметры будут такие, как в Баку или даже в Монце. Высокая максимальная скорость критически важна для конкурентоспособности на этой трассе.

Все сессии пройдут ночью, поэтому температура воздуха и трассы окажутся нетипичными для гоночного уик-энда, и будут больше напоминать предсезонные тесты в Европе. Из-за длинных прямых прогреть шины ещё сложнее, равно как и поддерживать их в оптимальном рабочем диапазоне. Такая же проблема характерна и для трассы в Баку, но в Лас-Вегасе она будет более выраженной.

Учитывая все эти факторы, мы выбрали самую мягкую тройку составов – С3, С4 и С5, которые должны гарантировать хорошее сцепление. Учитывая низкую температуру и конфигурацию трассы, минимальное давление передних колёс составит 27 psi, а задних – 24,5 psi.

В прохладных условиях разница между давлением в холодных шинах и нормальным рабочим давлением значительно сокращается, поэтому из-за низких температур асфальта при движении давление в шинах будет увеличиваться гораздо меньше, чем на других трассах. Мы считаем, что рабочее давление все равно будет ниже, чем на других подобных трассах, например, в Баку.

Итак, присутствуют все элементы для захватывающей гонки, полной сюрпризов и неожиданностей. Как следует из названия знаменитого фильма с участием Элвиса Пресли: «Вива, Лас-Вегас!»