Команда Mercedes ждёт в Лас-Вегасе 3500 гостей

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Когда в Liberty Media взялись за проект Гран При Лас-Вегаса и начали инвестировать в него сотни миллионов долларов, сразу стало понятно, что новый американский этап чемпионата мира будет не совсем обычной гонкой Формулы 1.

Впрочем, этому вряд ли стоит удивляться, ведь Лас-Вегас – не совсем обычный город. Все, кто так или иначе анализирует процесс подготовки к 21-му этапу чемпионата мира 2023 года, сразу обращают внимание, что впечатляет буквально всё – от размера комплекса боксов до запредельных цен на билеты не только в Паддок-клуб и прочие гостевые зоны, но даже на трибуны.

Масштабом и размахом отличается не только деятельность организаторов гонки, но и приготовления команд Формулы 1, для многих из которых гоночный уик-энд в Лас-Вегасе тоже станет весьма знаковым событием, причём не обязательно в спортивном плане.

«Гонка в Лас-Вегасе требует огромных усилий от нашего департамента, – рассказала Виктория Джонсон, директор по маркетингу команды Mercedes. – Мы готовим самую обширную программу из всех, какими нам когда-либо приходилось заниматься.

В плане логистики нам приходится преодолевать очень серьёзные сложности, ведь в дни уик-энда мы будем развлекать 3500 гостей, и всем этим будет заниматься бригада из 200 человек. В случае с такими гонками, как в Майами или Вегасе, только процесс планирования длится целый год, но зато эти Гран При открывают для нас новые маркетинговые возможности и позволяют установить связь с новой аудиторией.

Обе эти гонки потребовали от команды колоссальных инвестиций. В США у нас много поставщиков, зарекомендовавших себя в качестве надёжных партнёров, и в Лас-Вегасе мы пользуемся их услугами. Также мы создали в Америке свой логистический хаб, где находится наше оборудование, что позволяет добиваться серьёзного снижения транспортных расходов.

Поскольку эта гонка привлекает огромное внимание прессы и болельщиков, то мы решили разработать новую «клубную» концепцию: в Лас-Вегасе у нас будет своя гостевая зона, отдельная от паддока Формулы 1, что позволит команде полностью контролировать всё, что там происходит, заниматься организацией всей программы и управлять всеми процессами.

Эта концепция не имеет прямого отношения к бренду, под которым выступает наша команда или к бренду Формулы 1: в качестве вывески мы избрали место проведения гонки, и всё, что будет происходить в Vegas Club, связано исключительно с музыкой и прочими развлечениями.

Оформлена наша гостевая зона будет весьма роскошно, в стиле, характерном для Лас-Вегаса, и там мы устроим шоу очень высокого уровня. Это потребовало очень серьёзной и тщательной подготовки, но теперь мы уже занимаемся лишь последними штрихами».