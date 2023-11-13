Льюис Хэмилтон рассказал, как надо работать с шинами

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Льюис Хэмилтон – один из тех гонщиков, кто отлично умеет работать с резиной, и это качество давно стало одним из секретов его успеха. Семикратный чемпион мира рассказал о главных принципах, которых необходимо придерживаться, чтобы добиться правильного подхода к шинам.

Для того, чтобы по ходу гонки резина выдерживала определённое количество кругов без потери темпа, всегда приходится искать определённые компромиссы, ведь шины Pirelli изначально создавались с расчётом на то, что на дистанции они будут изнашиваться, что приведёт к увеличению числа пит-стопов и внесёт в ход Гран При некоторое тактическое разнообразие.

В начале уик-энда на тренировках гонщики вместе со своими командами анализируют поведение резины, стараясь найти какие-то закономерности, но всё это скорее искусство, чем точная наука, и преуспеть в нём удаётся не всем.

«Всё зависит от того, насколько сильно шина скользит по поверхности асфальта, а это зависит от баланса шасси, – цитирует Хэмилтона издание Speedcafe. – Если крылья отрегулированы на слишком большой угол атаки и прижимная сила в передней части машины слишком велика, то поведение машины можно сравнить с качелями.

В начале отрезка хочется, чтобы у машины была некоторая склонность к недостаточной поворачиваемости, поскольку по мере износа задних шин «качели» перевешивают в противоположную сторону и начинается избыточная поворачиваемость.

А когда появляется склонность машины к заносу, как раз тогда чаще всего вы теряете темп. Но на тех трассах, где сложности происходят с передними шинами, может быть и по-другому».

Чтобы научиться разбираться с особенностями баланса, нужно время, и, например, Оскар Пиастри, дебютировавший в Формуле 1 в составе McLaren только в этом году, признаёт, что весь сезон уделяет этому особое внимание, но пока понял далеко не всё.

«Найти правильный баланс шасси очень сложно, – продолжил Хэмилтон. – Например, вы выезжаете на трассу на мягких шинах, а они требуют своих настроек, не таких, какие нужны резине Medium. Я полагаю, что только тогда, только анализируя поведение шин на всех трёх секторах круга, вы сможете понять, как действовать, где можно атаковать, а где нет».

К этому стоит добавить, что гонщикам также порой приходится экономить топливо, для чего они на определённых участках круга сбрасывают газ и едут накатом, а также они должны правильно выбирать дистанцию до соперника, который едет впереди (если, конечно, нет необходимости его сразу атаковать), чтобы не допустить перегрева шин и машины в целом – всё это весьма специфические навыки, которые вырабатываются и оттачиваются годами.

На первый взгляд, это вроде бы противоречит обычному пониманию сути гонок, ведь кажется, что задача их участников сводится к тому, чтобы как можно быстрее преодолеть дистанцию. На самом же деле важно не просто уметь ездить на максимально высоких скоростях, а быть достаточно быстрым именно тогда, когда это действительно важно.