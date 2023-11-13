Макс Ферстаппен сел за руль Ferrari в Муджелло

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Вполне вероятно, что многие болельщики Ferrari были бы рады, если бы в их любимую команду пришёл мастер уровня Льюиса Хэмилтона или Макса Ферстаппена, но лучшие гонщики современной Формулы 1 не собираются в ближайшее время менять работу.

Однако за руль машины, построенной в Маранелло, действующий чемпион мира садился буквально на днях, причём всё происходило на гоночной трассе в Муджелло. Как пишет швейцарский таблоид Blick, Макс Ферстаппен пилотировал там спорткар Ferrari 296 GT3, но не только ради собственного удовольствия: он выступил в качестве наставника 21-летнего гонщика DTM Тьери Фермюлена, сына его менеджера.

«После нескольких кругов Макс смог дать ему несколько полезных советов, – пояснил Раймонд Фермюлен, который много лет сотрудничает с Максом. – Но мы не нацеливаемся на Формулу 1. Я знаю, как сложно туда попасть, да и дышится там не очень легко. В автоспорте есть и другие интересные серии.

Хорошую поддержку Тьери оказывает не только швейцарская команда Emil Frey Racing, но и Макс Ферстаппен. Кроме того, в DTM у него опытный напарник, Джек Эйткен».

Фермюлен-младший завершил свой дебютный сезон в DTM на 16-й строчке личного зачёта, заработав за 16 гонок 58 очков – его лучшим результатом было 5-е место на немецкой трассе Заксенринг.

В минувшую субботу Макс вместе со своим менеджером и его сыном побывали на базе команды Emil Frey Racing в Швейцарии, обсудили итоги совместных тестов, и Макс сказал: «Я рад помочь Тьери. Я тоже могу считать себя членом этой большой семьи, ведь я тоже поклонник гонок GT и гоняю на этих машинах в виртуальных гонках».