Марио Андретти: Я не понимаю подход Формулы 1

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Мы уже рассказывали, что на гоночный уик-энд в Лас-Вегас приедут топ-менеджеры General Motors, чтобы провести переговоры с руководством Формулы 1 и поспособствовать одобрению заявки Andretti Cadillac.

Марио Андретти, чемпион мира 1978 года и отец Майкла Андретти, руководителя проекта, недоумевает, почему многие в Формуле 1 негативно воспринимают появление нового коллектива.

Марио Андретти: «Я не понимаю подобный подход Формулы 1. Руководство гоночной серии всегда должно оценивать глобальную картину в целом.

Все, с кем я разговариваю, считают, что наше появление пойдёт только на пользу чемпионату. Мы сделали всё возможное, чтобы выполнить условия. Мы не просим об одолжении, мы просто хотим сделать всё, о чём нас просят.

На данный момент план состоит в том, чтобы дебютировать в 2025 году, но время имеет решающее значение. Мы готовы настолько, насколько возможно, и находимся в напряжении».