В Alfa Romeo надеются побороться за очки в Лас-Вегасе

4

Предпоследний этап сезона в этом году впервые пройдёт в Лас-Вегасе и обещает стать во всем смыслах ярким событием. У команды Alfa Romeo есть особая причина как можно лучше к нему подготовиться: именно в «Городе грехов», как его часто называют, 42 года назад Бруно Джиакомелли, выступавший на машине Alfa Romeo 179C, финишировал 3-м в Гран При, названном в честь отеля и казино Caesars Palace.

В этом сезоне гонщики Alfa Romeo могут только мечтать повторить тот успех, поскольку машина не позволяет бороться им за столь высокие позиции – впрочем, на городских трассах, тем более совершенно новых, события порой могут принимать неожиданный поворот.

Валттери Боттас: «Я в предвкушении гонки в Лас-Вегасе в этот уик-энд. Когда Гран При проходит на новой трассе, это всегда интересно, а в предыдущие годы мы не раз видели, что в Америке умеют устраивать качественное шоу.

Конечно, жаль, что моя гонка в Бразилии, завершавшая серию из трёх этапов подряд, закончилась сходом, тем более нам казалось, что у нас был шанс заработать очки. Однако до конца сезона ещё две гонки, и у нас у всех боевой настрой.

Нас ждёт встреча с новой трассой, с особенностями которой ещё предстоит разобраться, поэтому очень важно на тренировках собрать как можно больше информации, быть конкурентоспособными в квалификации и постараться стартовать с благоприятных позиций.

И если мы хорошо справимся с делом, то сможем побороться с ближайшими соперниками за места в первой десятке».

Гуаньюй Чжоу: «Серия из трёх гонок подряд прошла не так, как мы рассчитывали, и об этом приходится только сожалеть, поскольку мы несколько раз упустили возможность заработать очки, прежде всего две недели назад в Бразилии.

Команда проанализировала причины, из-за которых мне и Валттери пришлось сойти с дистанции, чтобы не допустить повторения такого исхода. Но эти неприятности уже в прошлом, а теперь мы готовимся к двум последним гонкам сезона, первой из которых станет этап в Лас-Вегасе.

Я впервые в этом городе, и мне не терпится поскорее выехать на реальную трассу, ведь пока она нам известна только по виртуальной модели на симуляторе.

Город расположен в пустыне Невада, и ночью там может быть довольно холодно, так что нас ждут интересные условия, к которым важно сразу правильно адаптироваться.

Мы настроены бороться за хорошие результаты и в Лас-Вегасе, и в Абу-Даби, так что постараемся вновь заработать очки. Мы должны вознаградить команду за все усилия, которые она прилагала в течение всего сезона, а также поблагодарить болельщиков за их постоянную поддержку.

Вегас знаменит своей индустрией развлечений, и будем надеяться, что мы сможем устроить для публики качественное шоу».