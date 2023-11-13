В FIA намерены сократить сроки подачи протестов

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В FIA намерены внести изменения в Международный спортивный кодекс и сократить сроки подачи протестов, связанных с решениями стюардов.

В дни гоночного уик-энда в Сан-Паулу в Haas F1 воспользовалась формальным правом опротестовать результаты Гран При США, поскольку в команде считали, что не все случаи нарушения пределов трассы во время гонки в Остине попали в поле зрения стюардов и, соответственно, не все нарушители были оштрафованы.

Статья 14 Международного спортивного кодекса гласит, что участники чемпионата мира могут в течение двух недель подать апелляцию, но обязаны при этом предоставить «существенные, важные и новые» доказательства. В противном случае протест будет отклонён, что и произошло на прошлой неделе с американской командой.

Таким образом результаты гонки в Остине пересмотрены не были, и считается, что теперь они признаны официальными.

По информации RacingNews365, в FIA намерены ужесточить требования к подаче протестов такого рода и сократить период, в течение которого можно оформить апелляцию, с двух недель до 96 часов, т.е. четырёх суток. Обсуждение предложений по корректировке этой нормы, предусмотренной спортивным кодексом, началось ещё до того, как был отклонён протест Haas.

Вероятно, также будет введена плата за подачу протеста в размере 6 тысяч евро, которая должна быть возвращена команде, если апелляция будет принята к рассмотрению. Поправки в Международный спортивный кодекс могут быть внесены только после голосования на уровне Генеральной ассамблеи FIA – в этом году высший законодательный орган федерации соберётся в декабре в Баку.

В случае принятия таких изменений, они будут относиться не только к Формуле 1, но их действия распространится и на все остальные чемпионаты, которые проходят под эгидой FIA, в том числе на Формулу E и гонки на выносливость.